В Донецке открылось отделение патологии новорожденных детей

Сегодня на базе Донецкого регионального центра охраны материнства и детства открылось новое отделение патологии новорожденных и выхаживания недоношенных детей.

Отделение патологии новорожденных и выхаживания недоношенных детей оснащено всем необходимым современным оборудованием и рассчитано на 30 коек. Новое отделение является своевременным и решительным шагом в перинатологии. Лечение и реабилитация недоношенных детей в нем позволит снизить показатели младенческой смертности, инвалидности, и самое главное, родители получат шанс испытать радость счастливого материнства и отцовства.

Демографическая проблема в Донецкой области до сих пор остается нерешенной. С прошлого года в регионе отмечен значительный рост детской смертности. Это связано с тем, что с 1 января, как в Донецкой области, так и во всей Украине, в соответствии с требованием Всемирной организации здравоохранения, началась регистрация рождения и смерти детей с весом от 500 граммов и 22 недель беременности. И медики столкнулись с новой проблемой - лечения и выхаживания маловесных детей в условиях существующих отделений. Существующая система оказания медицинской помощи новорожденным не адаптирована для лечения и выхаживания детей с критической массой тела.

КИД