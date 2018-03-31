Татьяна Бахтеева: Сегодня проблемы медицины не только обсуждаются, но и решаются

Председатель парламентского Комитета по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева рассказывает о достижениях команды власти в медицинской сфере.

- Татьяна Дмитриевна, вчера в Украине отмечали День медика, поздравляем Вас. Вы мечтали стать медиком еще с детства, и, кстати, было с кого брать пример...

- Несколько поколений моей семьи посвятили свою жизнь этой благородной профессии. Положил начало семейной династии врачей еще мой прадедушка, который был земским врачом. За ним белый халат надели сестра и полтора десятка двоюродных братьев и сестер. И я пошла в медицину. Хочу при случае поздравить всех работников отрасли с их профессиональным праздников ​​и поблагодарить за то, что, несмотря на все трудности, для них спасение человеческих жизней остается святой обязанностью. Всегда твердо верила: тот, кто надел белый халат, пошел в медицину по призванию.

- Что успела сделать властная команда для улучшения жизни медиков?

- Сделано немало. В частности, нам удалось обеспечить работой более 4 тысяч выпускников медицинских учебных заведениях, которые закончили обучение в прошлом году, - 99,8 процента. А благодаря тому, что создали достойные условия труда в регионах, 53% из них получили работу в сельской местности.

Если в 2007 году заработная плата у медиков составляла 872 гривны, то на конец прошлого года мы довели ее до 1638 гривен, а в апреле текущего - до 1700 гривен.

Провозглашенная Президентом Программа экономических реформ четко определяет меры, необходимые для повышения качества и доступности медицинских услуг, эффективности государственного финансирования медицинской отрасли, в конце концов, создание стимулов для формирования здорового образа жизни населения и здоровых условий труда наших граждан.

- Программа уже дала какие-то результаты?

- Да, безусловно. Сейчас проведена работа по привлечению талантливой молодежи для работы в сфере медицины. В этом году Кабинет Министров принял постановление, направленное на повышение престижности профессии врача. Предусмотрена надбавка к должностному окладу в размере 60 процентов работникам лечебно-профилактических учреждений, оказывающих помощь больным заразной формой туберкулеза. Еще 40% надбавки предусмотрено тем, кто ухаживает за больными активной формой туберкулеза.

С 2012 года всем медикам установлена ​​разовая, в размере оклада, ежегодная выплата на оздоровление. А выпускникам, которые подпишут с государством контракт на работу в сельской местности не менее чем на три года, государство выплатит единовременную материальную помощь в пятикратном размере минимальной зарплаты.

Несмотря на дефицит и отток кадров за рубеж, стараемся развивать сеть амбулаторных учреждений лечения на местах, а также воплощать в жизнь ряд других проектов. В частности, уникальный проект «Новая жизнь - новое качество охраны материнства и детства», который еще в сентябре прошлого года поддержал Президент Виктор Янукович. Замысел предусматривает создание в течение трех лет 27 перинатальных центров - в каждом регионе. Пилотный проект по созданию такого центра уже скоро стартует в Кировоградской области, а во второй половине года такие заведения появятся в Крыму, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Одесской, Тернопольской и Харьковской областях. В свою очередь правительство пообещало выделить на эти цели 110 миллионов гривен уже в текущем году.

- В последние годы отрасль финансируется в полном объеме?

- Хочу напомнить, что в прошлом году государство увеличило финансирование здравоохранения на рекордные 8,2 миллиарда гривен. Это самый высокий показатель финансирования за всю историю независимости, который составил 3,7 процента ВВП. Добавлю, что не позволили мы экономить на здоровье нации и в этом году, увеличив финансирование еще на 240 миллионов гривен.

Сегодняшняя властная команда четко определила цели и задачи реформы, направленные на повышение качества и доступности медицинских услуг, эффективность государственного финансирования. Наша задача - реализовать задуманное, чтобы идеи не остались только на бумаге. Сейчас нам дана уникальная возможность довести дело до конца, ведь имеем взаимодействие всех ветвей власти - Президента, парламента, правительства и органов местного самоуправления. Таким образом, можно сказать, что реформа здравоохранения сегодня уже не абстрактная мечта, а процесс, который начался. Едва ли не впервые за 20 лет независимости мы стали не просто обсуждать, что следует сделать, а действовать.