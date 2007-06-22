В Киевской больнице №1 выделят 30 коек для бомжей

При Киевской городской клинической больнице №1 открыли специальное отделение с отдельным входом на 30 коек для бездомных граждан.

Также столичная власть хочет условно поделить бездомных граждан на приехавших из других городов и ведущих асоциальный образ жизни, и тех, которые остались на улице не по своей вине.

Для этого в Главуправлении МВД в Киеве запросят статистические данные о бомжах. К тому же составят перечень всех городских учреждений социальной защиты (с указанием количества мест и условий работы). Также дадут поручения главам районных госадминистраций подготовить предложения относительно помощи беспризорным по районам.

По материалам Сегодня