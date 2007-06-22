В Чехии обнаружен опасный для человека вирус птичьего гриппа

Более 6000 тысяч голов индеек было уничтожено в Чешской Республике после того как анализы подтвердили наличие у домашних птиц опасного для человека вируса птичьего гриппа.

Как передает Лента.ру, в настоящее время сотрудники чешских ветеринарных служб совместно с армией и полицией устанавливают карантинную зону вокруг очага инфекции – фермы в деревне Тышлова (150 километров к востоку от Праги).

По словам главы Санитарной службы Чешской республики Збинека СЕМЕРАДА, в результате вспышки вирусного заболевания погибли 1600 из 6000 находившихся на ферме птиц. Сегодня лабораторные анализы подтвердили наличие в крови птиц опасного для человека вируса H5N1.

Прошедшей весной в Чехии было зафиксировано более десятка вспышек птичьего гриппа среди перелетных птиц. Случай заражения домашней птицы зафиксирован в стране впервые.

В нынешней форме вирус птичьего гриппа H5N1 опасен в первую очередь для пернатых и с большим трудом передается человеку. Большинство случаев заражения вирусом человека на сегодняшний день зафиксировано в странах Юго-Восточной Азии, прежде всего – в Индонезии. Число подтвержденных жертв птичьего гриппа в этой стране достигло 80, при 100 случаях заражения. На днях о втором за последний месяц случае смерти человека от птичьего гриппа сообщили и власти Вьетнама.