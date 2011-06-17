Минобороны планирует повысить мобильность военной медицины

Современные формы и методы ведения войны требуют существенного повышения мобильности украинских военно-медицинских структур.

Об этом в интервью УНИАН заявил директор Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины Рафик КАМАЛОВ.

«Если раньше было четко понятно – линия фронта проходит здесь, за ней находятся медицинские подразделения. Сейчас нет линии фронта – естественно, палаточные госпиталя никто разворачивать не будет», - пояснил он современные тенденции ведения боевых действий.

Поэтому, по убеждению руководителя Военно-медицинского департамента Минобороны, современным Вооруженным силам Украины нужны мобильные подразделения на колесной базе и транспортная авиация. «Ведь чем быстрее с поля боя раненный будет доставлен на этап проведения высокоспециализированной медицинской помощи, тем быстрее будет

поставлен правильный диагноз, проведена операция. Сегодня не надо брать выдающегося хирурга и везти его в палатку на передовую – к нему необходимо доставить раненого. В итоге солдат быстрей вернется в строй и это будет гораздо дешевле», - отметил Р.КАМАЛОВ.

Поэтому, заявил он, сегодня Минобороны Украины нуждается в создании и развитии системы медицинской эвакуации авиатранспортом. «По нашим расчетам необходимо 18 транспортных вертолетов – по 3 в каждом военно-медицинском центре, и мы «закроем» всю Украину», - сказал директор профильного департамента Минобороны.

По его мнению, решение этого вопроса связано не только с финансовой составляющей. «На первый план я все же выносил бы не стоимость. Гораздо более важно подобрать и подготовить специалистов для оказания медицинской помощи в воздухе. Там есть свои особенности. Однако такой опыт у нас имеется. В составе Вооруженных сил успешно действует прекрасная команда – санитарный самолет Ан-26 «Вита». Это единственный в Украине самолет-госпиталь, который прошел оценку по мировым стандартам и внесен в соответствующие базы данных как мобильное медицинское подразделение, способное привлекаться к миротворческим операциям», - рассказал Р.КАМАЛОВ.

Говоря о других приоритетных направлениях работы, он отметил, что в этом году в Минобороны было существенно усилена техническую базу медицинских подразделений непосредственно в войсках. «Туда поставлено оборудования на 10 миллионов гривен. На следующий год для обеспечения войскового звена всем необходимым пойдет большая часть медицинского бюджета», - заявил руководитель Р.КАМАЛОВ, отметив, что украинская военная медицина выжила во многом за счет заработанных средств.