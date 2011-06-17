Погода на выходные

Завтра в западных и северных областях Украины ожидаются отдельные небольшие кратковременные дожди, грозы.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 22°, днем 28-33°; на высокогорье Карпат и в горах Крыма ночью 9-14°, днем 17-22°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

В Киевской области в субботу ночью отдельные небольшие кратковременные дожди, грозы, днем без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 28-33°. В Киеве температура ночью 17-19°, днем 30-32°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 20-25°, в районе Феодосии 18°; в Днепре возле Киева 23°.