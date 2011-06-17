Украине нужна новая антинаркотическая стратегия

Европейский Союз подчеркивает свою готовность оказать Украине помощь в имплементации новой антинаркотической стратегии.

Об этом заявил министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ со ссылкой на Заключения, принятые по результатам Министерской встречи по вопросам юстиции, свободы и безопасности между Украиной и ЕС, которая состоялась 16 июня в Киеве, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции.

В ходе встречи стороны подчеркнули важность дальнейшего развития сотрудничества Украины и ЕС в сфере уменьшения предложений и спроса на наркотики. В частности, отмечалось, что Украина и Евросоюз имеют общую границу, сталкиваются с аналогичными вызовами в сфере борьбы с транснациональной организованной преступностью, включая контрабанду наркотиков, а также с другими незаконными действиями, которые носят трансграничный характер.

Стороны достигли договоренности о проведении 5 октября следующего заседания экспертов по вопросам наркотиков между Украиной и ЕС. Мероприятие будет посвящено дальнейшему развитию сотрудничества в этой сфере и дальнейшему сотрудничеству с Европейским мониторинговым центром по вопросам наркотиков и наркозависимости в рамках соответствующего меморандума о взаимопонимании.

Украина также информировала сторону ЕС о недавних законодательных изменениях, в частности, о принятии Концепции государственной антинаркотической политики на период 2010-2015 гг., а также соответствующего плана мероприятий по ее реализации.