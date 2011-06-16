В Украине усилена ответственность за загрязнение лесов

Верховная Рада приняла Закон Украины «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за загрязнение лесов», учтя все предложения Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 308 из 395 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В соответствии с законом, повреждение леса сточными водами, химическими веществами, нефтью и нефтепродуктами, промышленными и коммунально-бытовыми выбросами, отходами, что влечет его усыхание или заболевание, влечет за собой наложение штрафа на граждан от 10 до 30 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от 30 до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Также предусмотрено, что засорение лесов отходами влечет за собой наложение штрафа на граждан от 5 до 10 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от 10 до 20 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.