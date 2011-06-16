Украинским врачам повысят зарплату на 300-350 грн
14:59, 16 июня 2011Страна
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Пообещал Янукович
Изменения в государственный бюджет-2011, которые вчера приняла Верховная Рада, предусматривают увеличение зарплат учителей и врачей.
Об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил во время совещания с административно-хозяйственным активом Винницкой области, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.
«Мы повысим зарплаты учителям, врачам на 300-350 грн.», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.
Президент добавил, что другая часть средств, предусмотренных изменениями в бюджет, пойдет на незавершенные объекты. «Это и больницы, и школы, разные объекты социальной инфраструктуры», – заметил глава государства.
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