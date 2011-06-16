Реформы медицины проведут пока только в Киеве и еще в трех областях

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона Украины «О порядке проведения реформирования системы здравоохранения в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой областях и г. Киеве».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовало 245 из 385 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Пилотный проект относительно реформирования системы здравоохранения предусматривает проведение в течение 2011—2014 годов структурно-организационной и функциональной перестройки системы медицинского обслуживания в пилотных регионах.

Реализация пилотного проекта предусматривает: создание на базе существующей в пилотных регионах сети заведений здравоохранения структурированной по видам медицинской помощи системы медицинского обслуживания путем отделения (или объединения) заведений здравоохранения, которые удовлетворяют потребностям населения в первичной, вторичной, третичной и экстренной медицинской помощи; организацию и обеспечение функционирования в пилотных регионах центров первичной медицинской (медико-санитарной) помощи для удовлетворения потребностей населения в такой медицинской помощи; перепрофилирование заведений здравоохранения пилотных регионов, которые оказывают вторичную (специализированную) медицинскую помощь, с учетом интенсивности ее предоставления; организацию деятельности в пилотных регионах госпитальных округов, которые должны обеспечить условия для предоставления населению вторичной (специализированной) медицинской помощи; создание в пилотных регионах центров экстренной медицинской помощи для удовлетворения потребностей населения в такой медицинской помощи; перераспределение ресурсов между заведениями здравоохранения пилотных регионов, которые оказывают первичную, вторичную (специализированную), третичную (высокоспециализированную) и экстренную медицинскую помощь на территории указанных регионов; разграничение расходов между местными бюджетами на здравоохранение по видам медицинской помощи; осуществление, начиная с 2012 года, финансирования заведений здравоохранения в пилотных регионах по видам медицинской помощи в соответствии с договорами о медицинском обслуживании населения согласно требованиям данного закона; внедрение, начиная с 2012 года, системы индикаторов качества первичной, вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной) и экстренной медицинской помощи, которые учитываются во время оценивания качества медицинской помощи соответствующего вида; применение элементов программно-целевого метода разработки и выполнения местных бюджетов в части расходов на здравоохранение по соответствующим видам медицинской помощи.

Участниками пилотного проекта являются заведения здравоохранения коммунальной формы собственности, независимо от вида и типа, которые осуществляют медицинское обслуживание на территории пилотных регионов.

Коммунальные заведения здравоохранения в соответствии с законопроектом могут быть реорганизованы в коммунальные некоммерческие предприятия или коммунальные некоммерческие учреждения, основной целью которых является осуществление медицинского обслуживания населения без цели получения прибыли.

Такие заведения здравоохранения являются неприбыльными организациями.

Первичная медицинская помощь — вид медицинской помощи, которая предоставляется в амбулаторных условиях по месту жительства (пребывания) пациента врачом общей практики — семейным врачом и предусматривает консультацию, диагностику, лечение наиболее распространенных болезней, травм, отравлений, патологических, физиологических (при беременности) состояний и профилактические меры; направление пациента, который не нуждается в экстренной медицинской помощи, для предоставления вторичной (специализированной) или третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи; предоставление неотложной медицинской помощи при острых расстройствах физического или психического здоровья пациента, которые не нуждаются в экстренной, вторичной (специализированной) или третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи.

Предоставление первичной медицинской помощи обеспечивают центры первичной медицинской (медико-санитарной) помощи. В состав центров первичной медицинской (медико-санитарной) помощи могут входить в качестве структурных подразделений фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты, амбулатории, медицинские пункты, медицинские кабинеты.

На период реализации пилотного проекта амбулатории общей практики — семейной медицины могут комплектоваться врачами-терапевтами, участковыми и врачами-педиатрами участковыми. На этот период в штатное расписание центров первичной медицинской (медико-санитарной) помощи могут включаться должности врачей акушеров-гинекологов, хирургов, офтальмологов, отоларингологов, невропатологов, психиатров, которые будут оказывать первичную медицинскую помощь при определенных заболеваниях с учетом разграничения функций между первичной и вторичной медицинской помощью.

Первичную медицинскую помощь, в том числе с проведением медицинской экспертизы по временной утрате трудоспособности в порядке, установленном центральным органом исполнительной власти в сфере здравоохранения, могут предоставлять также врачи общей практики — семейные врачи, которые осуществляют хозяйственную деятельность по медицинской практике как физические лица — предприниматели и находятся с центрами первичной медицинской (медико-санитарной) помощи в гражданско-правовых отношениях.

Вторичная (специализированная) медицинская помощь — вид медицинской помощи, которая предоставляется в амбулаторных или стационарных условиях в плановом порядке или экстренных случаях и предусматривает предоставление консультации, проведение диагностики, лечения, реабилитацию и профилактику болезней, травм, отравлений, патологических и физиологических (при беременности и родах) состояний, которые могут быть предоставлены врачами соответствующей специализации (кроме врачей общей практики — семейных врачей); направление пациента для предоставления вторичной (специализированной) медицинской помощи по другой специализации или для предоставления третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи.

Предоставление вторичной медицинской помощи обеспечивается в стационарных условиях многопрофильными больницами интенсивного лечения, больницами восстановительного (реабилитационного), планового лечения, хосписами, специализированными медицинскими центрами; в амбулаторных условиях — консультативно-диагностическими подразделениями больниц, центрами медицинских консультаций и диагностики (консультативно-диагностическими центрами).

Критерии определения заведений здравоохранения, которые могут удовлетворять потребности населения в пилотных регионах во вторичной (специализированной) медицинской помощи, их типы и виды определяются центральным органом исполнительной власти в сфере здравоохранения.

Организация медицинского обслуживания граждан в заведениях здравоохранения вторичной (специализированной) медицинской помощи осуществляется в порядке, определенном центральным органом исполнительной власти в сфере здравоохранения.

Третичная (высокоспециализированная) медицинская помощь — вид медицинской помощи, которая предоставляется в амбулаторных или стационарных условиях в плановом порядке или экстренных случаях и предусматривает предоставление консультации, проведение диагностики, лечения болезней, травм, отравлений, патологических состояний, ведения физиологических и патологических состояний (при беременности и родах) с применением высокотехнологичного оборудования и/или высокоспециализированных медицинских процедур высокой сложности; направление пациента для предоставления вторичной (специализированной) помощи или третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи по другой специализации.

Предоставление третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи обеспечивается высокоспециализированными многопрофильными или однопрофильными заведениями здравоохранения.

Экстренная медицинская помощь — вид медицинской помощи, которая предусматривает ряд организационных, диагностических и лечебных мероприятий по оказанию своевременной медицинской помощи пациентам и пострадавшим, которые находятся в неотложных состояниях на догоспитальном и раннем госпитальном этапах.

Организация предоставления экстренной медицинской помощи в пилотных регионах осуществляется путем создания в каждом регионе центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф с сетью его отделений и пунктов временного базирования выездных бригад скорой медицинской помощи или станций, подстанций скорой медицинской помощи из расчета выполнения норматива прибытия бригад скорой медицинской помощи к пациенту в срок не более чем 20 минут.

Финансово-экономическое обеспечение реализации пилотного проекта предусматривает: формирование показателей проекта бюджета на 2012—2014 годы с учетом концентрации бюджетных средств для предоставления первичной медицинской помощи — на уровне районных бюджетов и бюджетов городов областного значения, на предоставление вторичной, третичной и экстренной медицинской помощи — на уровне областных бюджетов пилотных регионов (кроме г. Киева), для предоставления первичной, вторичной, третичной и экстренной медицинской помощи — бюджета г. Киева.