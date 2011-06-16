Верховная Рада планирует внести изменения в Основы законодательства Украины о здравоохранении

Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона Украины «О внесении изменений в Основы законодательства Украины о здравоохранении относительно усовершенствования предоставления медицинской помощи».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» данное решение проголосовали 306 из 388 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В соответствии с законопроектом, каждый гражданин имеет право на бесплатное получение в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения медицинской помощи, к которой принадлежит: экстренная медицинская помощь; первичная медицинская помощь; вторичная (специализированная) медицинская помощь, которая предоставляется по медицинским показаниям в порядке, установленном центральным органом исполнительной власти в сфере здравоохранения; третичная (высокоспециализированная) медицинская помощь, которая предоставляется по медицинским показаниям в порядке, установленном центральным органом исполнительной власти в сфере здравоохранения; паллиативная помощь, которая предоставляется по медицинским показаниям в порядке, установленном центральным органом исполнительной власти в сфере здравоохранения.

Государство гарантирует бесплатное предоставление медицинской помощи в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения также по эпидемическим показаниям и бесплатное проведение медико-социальной экспертизы.

Совет министров Крыма, местные государственные администрации, а также органы местного самоуправления реализуют государственную политику в области здравоохранения в пределах своих полномочий, предусмотренных законодательством.

Законопроектом предусмотрено, что систему стандартов в сфере здравоохранения составляют государственные социальные нормативы и отраслевые стандарты.

Сеть государственных и коммунальных учреждений здравоохранения формируется с учетом потребностей населения в медицинском обслуживании, необходимости обеспечения надлежащего качества такого обслуживания, своевременности, доступности для граждан, эффективного использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Существующая сеть таких учреждений не может быть сокращена.

Учреждения здравоохранения подлежат аккредитации в случаях и в порядке, определенных Кабинетом Министров Украины.

Руководители государственных, коммунальных учреждений здравоохранения назначаются на должность путем заключения с ними контракта.

Медицинская помощь оказывается безвозмездно за счет бюджетных средств государственными и коммунальными учреждениями здравоохранения, с которыми главными распорядителями бюджетных средств заключены договоры о медицинском обслуживании населения. Особенности заключения договоров о медицинском обслуживании населения определяются законом.

Медицинская помощь оказывается в соответствии с медицинскими показаниями учреждениями здравоохранения и физическими лицами - предпринимателями, которые зарегистрированы и получили соответствующую лицензию в установленном законом порядке.

Порядок предоставления медицинской помощи врачами и другими медицинскими работниками и порядок направления пациентов в учреждение здравоохранения, оказывающее медицинскую помощь соответствующего вида, устанавливается центральным органом исполнительной власти в сфере здравоохранения.

В соответствии с законопроектом, лечащий врач – это врач учреждения здравоохранения или врач, который осуществляет хозяйственную деятельность по медицинской практике как физическое лицо - предприниматель и который предоставляет медицинскую помощь пациенту в период его обследования и лечения.

Лечащий врач выбирается пациентом или назначается ему в установленном этими основами порядка.

Определено, что экстренная медицинская помощь - медицинская помощь, которая предусматривает осуществление ряда организационных, диагностических и лечебных мероприятий по оказанию своевременной медицинской помощи пациентам и пострадавшим лицам, которые находятся в безотлагательном состоянии на догоспитальном и раннем госпитальном этапах.

Первичная медицинская помощь - медицинская помощь, которая предоставляется в амбулаторных условиях или по месту жительства (пребывания) пациента врачом общей практики - семейным врачом и предусматривает предоставление консультации, проведение диагностики и лечения наиболее распространенных болезней, травм, отравлений, патологических, физиологичных (во время беременности) состояний, осуществления профилактических мероприятий; направление в соответствии с медицинскими показаниями пациента, который не нуждается в экстренной медицинской помощи, для предоставления ему вторичной (специализированной) или третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи; предоставление неотложной медицинской помощи в случае острого расстройства физического или психического здоровья пациента, который не нуждается в экстренной, вторичной (специализированной) или третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи.

Лечащим врачом по оказанию первичной медицинской помощи пациенту является врач общей практики - семейный врач учреждения здравоохранения или врач общей практики - семейный врач, который осуществляет хозяйственную деятельность по медицинской практике как физическое лицо - предприниматель.

Первичная медицинская помощь оказывается бесплатно государственными и коммунальными учреждениями здравоохранения, с которыми заключены договоры о медицинском обслуживании населения.

Вторичная (специализированная) медицинская помощь - медицинская помощь, которая предоставляется в амбулаторных или стационарных условиях врачами соответствующей специализации (кроме врачей общей практики - семейной медицины) в плановом порядке или в экстренных случаях и предусматривает предоставление консультации, проведение диагностики, лечения, реабилитации и профилактики болезней, травм, отравлений, патологических и физиологичных (во время беременности и родов) состояний; направление пациента в соответствии с медицинскими показаниями для предоставления вторичной (специализированной) медицинской помощи по другой специализации или третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи.

Лечащим врачом по предоставлению вторичной (специализированной) медицинской помощи является врач учреждения здравоохранения, где оказывается такая помощь, или врач, который осуществляет хозяйственную деятельность по медицинской практике как физическое лицо - предприниматель, которые получили подготовку по соответствующей специальности (кроме специальности “общая практика - семейная медицина”).

Вторичная (специализированная) медицинская помощь оказывается бесплатно государственными и коммунальными учреждениями здравоохранения, с которыми главный распорядитель бюджетных средств заключил договор о медицинском обслуживании населения.

Третичная (высокоспециализированная) медицинская помощь - медицинская помощь, которая предоставляется в амбулаторных или стационарных условиях в плановом порядке или в экстренных случаях и предусматривает предоставление консультации, проведение диагностики, лечение болезней, травм, отравлений, патологических состояний, ведение физиологичных состояний (во время беременности и родов) с применением высокотехнологичного оборудования и/или высокоспециализированных медицинских процедур высокой сложности; направление пациента в соответствии с медицинскими показаниями для предоставления вторичной (специализированной) помощи или третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи по другой специализации.

Предоставление третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи осуществляется высокоспециализированными многопрофильными или однопрофильными учреждениями здравоохранения.

Лечащим врачом по предоставлению третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи является врач учреждения здравоохранения, которое получило подготовку по соответствующей специальности, имеет квалификационную категорию не ниже первой.

На последних стадиях течения неизлечимых заболеваний пациентам и членам их семей оказывается паллиативная помощь, которая включает комплекс мероприятий, направленных на облегчение физических и эмоциональных страданий пациентов, а также предоставление психосоциальной и моральной поддержки членам их семей.

Паллиативная помощь предоставляется бесплатно по направлению государственного или коммунального учреждения здравоохранения, в котором пациенту оказывалась вторичная (специализированная) или третичная (высокоспециализированная) медицинская помощь, с которым заключен договор о медицинском обслуживании населения в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения, с которыми заключены договоры о медицинском обслуживании населения.

Медицинская реабилитация - восстановительное лечение, которое предоставляется пациентам в амбулаторных или стационарных условиях и включает систему медицинских и других мероприятий, направленных на восстановление нарушенных или утраченных функций организма, на выявление и активизацию компенсаторных возможностей организма с целью создания условий для возвращения лица к нормальной жизнедеятельности, на профилактику осложнений и рецидивов заболевания.

Закон в случае принятия вступит в силу с 1 января 2012 года, кроме ряда положений, которые вступят в действие с 1 января 2015 года.