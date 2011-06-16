ВР внесла изменения в закон о ветмедицине

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О ветеринарной медицине” (относительно производства и оборота ветпрепаратов)».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» данное решение проголосовали 248 из 398 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В соответствии со статьей 50 Закона Украины «О ветеринарной медицине», осуществление деятельности по производству и обращению несъедобных продуктов животного происхождения без получения эксплуатационного разрешения запрещается на таких мощностях (объектах) как центры разведения племенных животных, предприятия/объединения по племенному делу, селекционные, селекционно-технологические и селекционно-гибридные центры, ипподромы, станции оценки племенных животных; мощности (объекты) по производству и обороту ветеринарных препаратов.

Данным законом упрощена предпринимательская деятельность путем исключения из статьи 50 Закона Украины "О ветеринарной медицине" нормы об обязательном получении субъектами хозяйствования эксплуатационного разрешения для функционирования мощностей (объектов), которые используются для производства, переработки, хранения и оборота ветеринарных препаратов и репродуктивного материала.