В Украине зарегистрированы 4 случая заболевания людей бешенством

В этом году в Украине уже зарегистрированы 4 случая заболевания людей бешенством, спасти которых медикам не удалось, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Во всех смертельных случаях от бешенства, зарегистрированных в Украине, пострадавшие от укусов животных обращались в медицинские учреждения лишь в день проявления клинических признаков болезни. При своевременном обращении пострадавшего в лечебное учреждение проводится прививка антирабической вакциной, которая предупреждает заболевание и спасает жизнь. Потому обращаться за медицинской помощью нужно сразу после контакта (укуса или ослюнения) с подозрительным животным, потому что при проявлениях клинических признаков спасти больного, как правило, не удается.

Инкубационный период бешенства длится достаточно долго – в среднем 1-3 месяца (хотя может длиться и до года), и первые признаки болезни возникают поздно, когда в мозге уже произошли разрушительные процессы (отек, кровоизлияние, деградация нервных клеток), что делает лечение проблематичным.

Бешенство (водобоязнь, гидрофобия) - острое инфекционное заболевание с тяжелым поражением центральной нервной системы, вызываемое вирусом. Бешенство отнесено к особо опасным болезням.

Заражение человека бешенством происходит в основном через укусы больным животным или в результате попадания его слюны на свежие ранения, царапины кожи или слизистых оболочек. Инфицирование человека бешенством происходит в основном от диких хищных (волки, лисы - 41,4%) или домашних животных (коты - 21,8%, собаки - 15,3%), а также сельскохозяйственных животных (20,2%).

Главным признаком заболевания диких животных является изменение поведения, в первую очередь, потеря ощущения страха. Звери теряют осторожность и днем появляются в населенных пунктах, нападают на людей и животных. С целью предупреждения бешенства ветеринарной службой ведется борьба с бешенством среди собак, уничтожение бродячих животных, профилактическая вакцинация домашних животных.

При несвоевременно проведенных прививках, которые осуществляются после укуса инфицированного животного, болезнь заканчивается смертью.

Ежегодно в Украине регистрируется свыше 100 тысяч человек, которые обратились в медицинские учреждения по поводу укусов животными, из которых 60% получают направление по показателям подозрения инфицирования бешенством.