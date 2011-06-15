Платные админуслуги Госслужбы по контролю за наркотиками

Кабинет Министров Украины утвердил перечень платных административных услуг, которые предоставляются Государственной службой по контролю за наркотиками.

Соответствующее распоряжение от 9 июня №513-р обнародовано на Правительственном портале.

В соответствии с документом к платным админуслугам принадлежат: выдача лицензии на осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров; выдача копии лицензии на осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров; переоформление лицензии на осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров; выдача дубликата лицензии на осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.