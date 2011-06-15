Кто прибрал к рукам профсоюзные санатории?

В Генеральной прокуратуре заявляют, что проверки по незаконному отчуждению имущества Федерации профессиональных союзов Украины не являются вмешательством в деятельность профсоюзов.

Об этом говорится в переданном в УНИАН сообщении отдела связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

В ведомстве отмечают, что органы прокуратуры Украины продолжают проверки по заявлениям и сообщениям, которые в последнее время широко освещаются в СМИ, о фактах подготовки к противоправному отчуждению государственного имущества, переданного в ведение Федерации профессиональных союзов Украины.

В ГПУ отмечают, что нарушение законов при распоряжении указанным имуществом установлено прокурорами многих регионов. Так, по результатам проведенных проверок прокурорами в Автономной Республике Крым, Львовской, Николаевской, Херсонской, Черкасской, Черниговской областях, г. Киеве возбуждены уголовные дела, заявлены 48 исков.

Путем проведения гражданско-правовых мероприятий поставлен вопрос о возвращении незаконно отчужденного имущества ГП «Детский санаторий им. Щорса» (Черниговская область), целостного имущественного комплекса оздоровительного заведения «Звезда», детского оздоровительного заведения «Дубки» (Киевская обл.), туристического комплекса «Новая Каховка» (Херсонская обл.), ООО «Туристически-санаторное детское профильно-оздоровительное заведение труда и отдыха «Днестр-Буковина (Черновицкая обл.) », помещения туристически-оздоровительного комплекса «Приднепровский» (Черкасская обл.), помещений ГП «Специализированный спинальный санаторий имени академика А.М.Бурденко» и санатория «Ялтакурорт» (АР Крым).

В частности, Сакской межрайонной прокуратурой 10 июня в хозяйственный суд АР Крым предъявлено иск к ЗАО «Укрпрофздавница», которое входит в состав Федерации профсоюзов Украины, и ЗАО «Здравницы Украины» о признании недействительным заключенного 08.10.2004 между ними договора купли-продажи нежилого помещения ГП «Специализированный спинальный санаторий имени академика М.Н. Бурденко», расположенного в г. Саки по ул. Курортной, 10 общей площадью почти 800 кв. м.

В прокуратуре отмечают, что проверки по затронутым вопросам продолжаются.

Как сообщал УНИАН, 30 мая глава Федерации профсоюзов Украины, народный депутат от Партии регионов Василий ХАРА подчеркнул, что «ФПУ готова к рассмотрению этого вопроса в каком-либо формате». При этом он отметил, что «это провокация, замешенная на сто процентов на лжи, и это системное отрежиссированное мероприятие, которое ставит целью, как и ранее, – скомпрометировать ФПУ как якобы неэффективного владельца и прибрать имущество к рукам, как уже прибрано 80% общегосударственной собственности».

В.ХАРА добавил, что «спекуляции, которые в СМИ проплачуются и организуются, они насквозь лживы и неправдивы».