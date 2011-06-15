Минздрав должен навести порядок в Госреестре лекарств

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА призывает Министерство здравоохранения в ближайшее время привести в порядок Государственный реестр лекарственных средств и исключить из него ряд лекарств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Т.БАХТЕЕВА заявила сегодня во время парламентских слушаний в ВР о современном состоянии и перспективах развития фармацевтической отрасли в Украине.

В частности, по словам Т.БАХТЕЕВОЙ, должны быть исключены лекарства, которые имеют сомнительный эффект. Среди них БАДы, лекарства, которые зарегистрированы много лет назад, но ни разу не ввозились в Украину и не производились. Она добавила, что на протяжении текущего года было зарегистрировано 752 лекарственных препаратов, из которых 540 импортных. В то же время, сказала народный депутат, только 326 из них производятся предприятиями, имеющими надлежащие условия, а другие произведены на предприятиях, которые вообще никогда не инспектировались.