Бахтеева предлагает ввести 10% НДС на лекарственные средства

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА считает необходимым ввести 10% НДС на лекарственные средства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время парламентских слушаний в ВР о современном состоянии и перспективах развития фармацевтической отрасли в Украине.

Она отметила, что на сегодняшний день очень важно принять законодательное решение, которое бы предотвратило спекулятивный рост цен на лекарственные препараты. По ее словам, именно введение 10% ставки НДС на лекарственные средства позволит это сделать.

Т.БАХТЕЕВА подчеркнула, что Украина осталась одной из немногих стран, где такая ставка не введена. "Этот шаг позволит сделать более жестким таможенный контроль при ввозе лекарственных средств на территорию Украины и сделает невыгодным повышение цен на лекарства до пересечения им границы, поскольку за завышение цен придется платить больше налогов", - сказала народный депутат.