В Украине остро стоит вопрос расширения ассортимента лекарств

В Украине остро стоит вопрос расширения ассортимента лекарственных средств, в частности вакцин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила первый заместитель министра здравоохранения Украины Раиса МОИСЕЕНКО во время парламентских слушаний на тему: «О современном состоянии и перспективах развития фармацевтической отрасли в Украине».

По ее словам, «этот вопрос чрезвычайно острый и является действительно вопросом национальной безопасности».

Р.МОИСЕЕНКО выразила надежду, что в ближайшее время будет принят проект концепции Государственной целевой программы развития импортозамещаемых производств в Украине и замещения импортированных лекарственных средств отечественными, в том числе биотехнологическими препаратами и вакцинами.

Первый заместитель министра здравоохранения отметила, что фармацевтическая промышленность в Украине по сравнению с другими странами СНГ «развивается более динамично». Она подчеркнула, что в Украине зарегистрировано более 14 тыс. лекарственных средств, в то же время добавив, что иностранных лекарственных средств зарегистрировано уже втрое больше.

«Минздрав работает над тем, чтобы эта тенденция изменилась, и максимально мы имели бы возможность пользоваться собственными лекарственными средствами», - подчеркнула Р.МОИСЕЕНКО. Она отметила, что средняя стоимость одной упаковки украинского препарата остается в 5 раз дешевле, чем иностранного. По ее словам, объем продаж лекарственных средств отечественного производства в денежном выражении в 2010 году составлял почти 25%, а иностранных – 75%. При этом она добавила, что объем продаж в натуральном выражении в упаковках отечественного производства составляет почти 70%, а иностранного - лишь 30%.