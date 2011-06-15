В Украине принят законопроект о продовольственной безопасности

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона “О продовольственной безопасности Украины”.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 273 народных депутата.

Законопроект определяет правовые, экономические, социальные, экологические и организационные принципы государственной политики в сфере формирования продовольственной безопасности Украины, которая является составляющей национальной безопасности государства.

Положения законопроекта определяют аграрную политику относительно гарантирования продовольственной безопасности и являются основой для разработки нормативно-правовых актов, целевых программ развития и проектов, которые касаются вопросов формирования продовольственной безопасности государства.

Объектами продовольственной безопасности является человек, домохозяйство, регион, государство.

Субъектами гарантирования продовольственной безопасности являются Президент Украины, Кабинет министров Украины, Совет национальной безопасности и обороны, центральные и местные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, граждане Украины и объединения граждан, неправительственные организации, производители сельскохозяйственной продукции и продовольствия, субъекты сферы торговли, другие субъекты, деятельность которых связана с формированием продовольственной безопасности в государстве.

Органы государственной исполнительной власти несут ответственность за формирование и реализацию государственной политики продовольственной безопасности, обеспечение эффективной координации деятельности органов исполнительной власти в вопросах, связанных с формированием продовольственной безопасности.

Производители сельскохозяйственной продукции и продовольствия обеспечивают производство качественных и безопасных продуктов для потребителей с предоставлением им полной и понятной информации о продуктах и их пищевых свойствах.

Предприятия торговли пищевыми продуктами обеспечивают территориальную и физическую доступность продовольствия и соблюдение инструкций по безопасности пищевых продуктов.

Научно-исследовательские учреждения обеспечивают формирование и распространение знаний по проблемам гарантирования продовольственной безопасности.

Неправительственные организации выполняют определенные законодательством функции по вопросам, связанным с формированием продовольственной безопасности.

Средства массовой информации поддерживают мероприятия по повышению информированности по вопросам безопасности пищевых продуктов, прав потребителей, рационального питания.

Рекламные и маркетинговые организации обязаны избегать недобросовестной рекламы и навязывания нездоровых привычек в питании.

Законопроект определяет принципы и задания формирования продовольственной безопасности.

Также законопроект определяет полномочия органов государственной власти в сфере формирования продовольственной безопасности.

Органами управления и регулирования в сфере формирования продовольственной безопасности являются Кабинет министров, центральный орган исполнительной власти по вопросам аграрной политики и продовольствия, центральный орган исполнительной власти по вопросам экономического развития и торговли, центральный орган исполнительной власти по вопросам здравоохранения, которые осуществляют контроль и координацию деятельности всех центральных и местных органов исполнительной власти в вопросах, связанных с формированием продовольственной безопасности Украины.

Определены стратегия и государственные целевые программы в сфере формирования продовольственной безопасности Украины.

Государственные продовольственные резервы создаются для предотвращения дестабилизации продовольственного обеспечения населения.

К государственным резервам относятся государственный продовольственный резерв и запасы сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, приобретенные в рамках размещения государственного заказа.

Функции формирования государственного продовольственного резерва обеспечивают соответствующие специализированные учреждения, подчиненные, подотчетные и подконтрольные Кабинету министров и центральному органу исполнительной власти по вопросам формирования продовольственной безопасности государства.

Центральный орган исполнительной власти по вопросам формирования продовольственной безопасности государства в пределах своих полномочий осуществляет распределение, распоряжение государственными продовольственными резервами, исходя из необходимости регулирования рынков продовольствия для гарантирования продовольственной безопасности.