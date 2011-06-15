Украинские врачи в Афганистане провели 134 операции

За последние четыре месяца украинские военные врачи в Афганистане провели 134 хирургические операции.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте прессы и связей со средствами массовой информации Министерства обороны.

Также за это время украинские врачи осмотрели и оказали медицинскую помощь 1 тыс. 924 пациентам с различными видами травм, ранений и заболеваний, из которых 1081 - военнослужащие Международных сил содействия безопасности (МССБ), а остальные - военнослужащие афганской армии, местной полиции и жители провинции Газни.

Кроме того, с начала года украинские военные медики неоднократно привлекались к воздушной медицинской эвакуации раненных военнослужащих МССБ и национальных сил безопасности, что связано с активизацией деятельности движения “Талибан”.

Как сообщалось, трое украинских военных медиков работают в составе польского военного госпиталя в провинции Газни, выполняя задачи в составе Международных сил содействия безопасности (МССБ) в Исламской Республике Афганистан.