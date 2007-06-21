Волынские милиционеры ежемесячно будут сдавать кровь.

Такое централизованное начало сдачи крови решил положить начальник УМВД Украины в Волынской области полковник милиции Иван ПРОШКОВСКИЙ, сообщили УНИАН в Центре связей с общественностью УМВД Украины в Волынской области.

По данным ЦОС, в Луцке состоялась первая такая массовая акция. Сдали кровь 116 сотрудников милиции.

Одним из первых сдал кровь начальник УМВД. А от 15 грн., дополнительного дня до отпуска и отгула, принадлежащего донорам, он отказался, отметили в ЦОС.

Как сообщил И. ПРОШКОВСКИЙ, такая акция делается с целью создания банка крови для работников органов внутренних дел и их семей, а также ею смогут воспользоваться все дети области.

По словам начальника Службы здравоохранения УМВД Олега ДОПАТИНА, подобное мероприятие планируется проводить ежемесячно. Конечно, добавил он, сдача крови не будет такой массовой, поскольку для восстановления организма после сдачи крови необходимо по крайней мере 60-90 дней.

На сегодня больница имеет уже профессиональных доноров, которые постоянно пополняют банк крови. Больница Службы здравоохранения обслуживает около 20 тысяч челвоек, которым в случае необходимости будет предоставлена донорская кровь, сказал О.ДОПАТИН.