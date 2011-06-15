ВР усилит ответственность за незаконный оборот наркотиков

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств и одурманивающих средств».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 283 из 390 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Планируется внести изменения в статью 44 Кодекса об административных нарушениях.

Предусмотрено, что незаконные производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка наркотических средств или психотропных веществ без цели сбыта в небольших размерах - влечет за собой наложение штрафа от 25 до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, или общественные работы от 20 до 60 часов, или административный арест сроком до 15 суток.

Также внесены изменения в статью 44-1 кодекса. Предусматривается, что уклонение лица, больного наркоманией, от медицинского осмотра на наличие наркотического опьянения - влечет за собой наложение штрафа от 10 до 25 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Уклонение лица, злоупотребляющего наркотическими средствами или психотропными веществами, от медицинского обследования - влечет за собой наложение штрафа от 25 до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Также внесены изменения в статью 106-1. Предусмотрено, что непринятие мер по обеспечению установленного режима охраны посевов снотворного мака или конопли, мест хранения и переработки урожая этих культур, а также непринятие мер по уничтожению послеуборочных остатков или отходов производства, которые содержат наркотические вещества, - влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц от 30 до 70 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Непринятие землепользователями или землевладельцами на закрепленных за ними земельных участках мер по уничтожению дикорастущей конопли или снотворного мака - влечет за собой наложение штрафа на граждан от 10 до 30 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, а на должностных лиц - от 30 до 70 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Также вносятся изменения в статью 188. Скрытая от досмотра передача или попытка передачи любым способом лицам, которые содержатся в следственных изоляторах, учреждениях исполнения наказаний, алкогольных напитков, врачебных и других средств, которые вызывают одурманивание, а также других запрещенных для передачи предметов - влечет за собой предупреждение или наложение штрафа от 15 до 25 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией запрещенных предметов.

Кроме того, предлагается внести изменения в Уголовный кодекс, в частности, в статью 306. Размещение средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств в банках, на предприятиях, в учреждениях, организациях и их подразделах или использование таких средств для приобретения объектов, имущества, подлежащих приватизации, или оборудования для производственных или других нужд, или использование таких доходов (денег и имущества) с целью продолжения незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств - караются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией средств или другого имущества, полученных преступным путем, и с конфискацией имущества.

Эти действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или в крупных размерах - караются лишением свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией средств или другого имущества, полученных преступным путем, и с конфискацией имущества.

Также предлагается внести изменения в статью 307 Уголовного кодекса. Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов - караются лишением свободы на срок от 4 до 8 лет.

Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или лицом, которое ранее совершило одно из преступлений, предусмотренных статьями 308-310, 312, 314, 315, 317 кодекса, или служебным лицом с использованием служебного положения, или с привлечением несовершеннолетнего, а также сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в местах, которые предназначены для проведения учебных, спортивных и культурных мероприятий, и в других местах массового пребывания граждан, или сбыт или передача этих веществ в места лишения свободы, или если предметом таких действий были наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги в крупных размерах или особо опасные наркотические средства или психотропные вещества, - караются лишением свободы на срок от 6 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Такие же действия, совершенные, организованной группой, а также если предметом таких действий были наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги в особо крупных размерах, или совершенные с привлечением малолетнего или в отношении малолетнего - караются лишением свободы на срок от 9 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Кроме того, внесены изменения в статью 319 кодекса. Незаконная выдача рецепта на право приобретения наркотических средств или психотропных веществ из корыстных побуждений или в других личных интересах - карается штрафом до 70 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 160 до 240 часов, или арестом на срок от трех до шести месяцев, или ограничением свободы сроком до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Также вносятся изменения в статью 320. Нарушение установленных правил посева или выращивания снотворного мака или конопли, а также нарушение правил производства, изготовления, хранения, учета, отпуска, распределения, торговли, перевозки, пересылки или использования наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров - караются штрафом до 70 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом сроком до шести месяцев, или ограничением свободы сроком до четырех лет, или лишением свободы сроком до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Те же действия, совершенные повторно, или если они привели к нехватке наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров в крупных размерах, или привели к похищению, присвоению, вымогательству наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, - караются штрафом от 70 до 120 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом на срок от трех до шести месяцев, или лишением свободы на срок от трех до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Также вносятся изменения в статью 322. В частности предлагается, что незаконная организация или содержание мест для употребления с целью одурманивания врачебных и других средств, которые не являются наркотическими или психотропными или их аналогами, а также предоставление помещений с такой целью - караются штрафом от 70 до 120 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы сроком до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.