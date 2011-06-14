Спортсменке, которая больна онкологией, срочно нужна помощь!

Ольге Лушниковой из Днепропетровска - 31 год. Всю жизнь она активно занималась спортом - художественной гимнастикой, а потом карате. В каратэ даже получила черный пояс - проще говоря - стала мастером спорта. Ольга привыкла чувствовать себя сильной. И никогда не думала, что когда-то станет немощной. В 2007 году у Ольги обнаружили - злокачественную опухоль мозга. Она почти ослепла, перестала ходить, ее мучили приступы эпилепсии. Но Ольгу прооперировали и она смогла снова встать на ноги. Через полтора года - рецидив. И снова - сложное лечение, борьба и победа. Казалось, самое страшное осталось позади. Впрочем, рак вернулся снова. И Ольге срочно нужны деньги на лечение! Она обращается ко всем неравнодушным людям с просьбой помочь собрать средства. Нужно 180 000 грн.

Телефон Ольги: +38 050 533 73 78

Р \ р 292490550

МФО 305675

ЗОКПО 19358796

Получатель: Филиал ОАО «Укрэксимбанк» г. Днепропетровск

Назначение платежа: благотворительный взнос, пополнения СКС 0011003051 Лушникова А. Ю., идентификационный номер 2899207640,

без НДС.

Сайт: www.zhizn.dp.ua

e-mail: lushnikovaola@ukr.net