Стратегию борьбы с раком украинских онкологов внедрят в СНГ

Стратегия национального масштаба "50 шагов борьбы с раком в Украине", разработанная украинскими онкологами, будет внедряться в странах СНГ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам директор Национального института рака Игорь ЩЕПОТИН.

По его словам, стратегия "50 шагов борьбы с раком в Украине" была разработана Национальным институтом рака и разослана во все регионы Украины, где проходило ее обсуждение.

И.ЩЕПОТИН сообщил, что осенью 2010 года состоялся съезд онкологов стран СНГ, на котором украинская делегация презентовала данную стратегию. По его словам, стратегия была одобрена и оценена как перспективная. Он добавил, что она была доработана и окончательный вариант стратегии был передан в Исполнительный комитет СНГ «для дальнейшего продвижения». Исполком СНГ обработал данные и отдал главным онкологам для окончательного ознакомления.

Как подчеркнул И.ЩЕПОТИН, представитель Медицинской службы СНГ проинформировал, что для принятия данной стратегии необходимо около года. "Исходя из этого, можно предположить, что к осени эта стратегия будет официально принята на уровне руководителей государств и тогда она начнет работать", - считает директор Национального института рака.

И.ЩЕПОТИН добавил, что благотворительный фонд Рината Ахметова "Развитие Украины" помогал в создании и реализации стратегии. По его словам, при помощи фонда «внедряются такие шаги по реализации стратегии, как популяризация знаний о сути заболевания, о том, каким образом можно проводить профилактику рака, как проводить раннюю диагностику».

«Это и популяризация понимания того, что рак не является приговором, потому что это такая же излечимая болезнь, как и все остальные, и все зависит от своевременности обращения к доктору», - сказал И.ЩЕПОТИН.

По его словам, фонд Р.Ахметова стал принимать активное участие в реорганизации онкологической службы Украины. На территории Национального института рака благодаря фонду будет «создан новый радиологический центр, который пока что не будет иметь аналогов в Украине», подчеркнул И.ЩЕПОТИН.

«В этом центре будет осуществляться диагностика и современное лучевое лечение онкологических больных», - отметил И.ЩЕПОТИН.

По его словам, также разрабатывается очень важный и необходимый проект телемедицины. «В рамках этого проекта в Национальном институте рака будут установлены терминалы - это и операционная, и лаборатория, это и специальные конференцзалы, которые будут связаны при помощи телекоммуникаций с большинством онкологических и неонкологических учреждений Украины», - добавил директор Национального института рака.

Как сказал И.ЩЕПОТИН, «при помощи введения системы телемедицины специалисты смогут обсуждать конкретные клинические случаи, сложные диагностические случаи».

И.ЩЕПОТИН отметил, что реализация стратегии "50 шагов борьбы с раком в Украине" позволит объединить усилия медиков и представителей органов местного самоуправления, профильных министерств и ведомств. Данная стратегия предусматривает организацию профилактических мероприятий, регулярный мониторинг состояния здоровья населения и выявление рака на ранней стадии, помощь больным, обучение специалистов, а также проведение научных экспериментов. Кроме того, онкобольным гарантируют психологическую помощь, реабилитацию и диспансерное наблюдение.