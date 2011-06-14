В Киеве открылась "горячая линия" для доноров и детей, которым нужна кровь

В Киеве сегодня начала работу "Горячая линия крови" для доноров и детей, которым нужна кровь.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил почетный председатель Ассоциации молодых доноров Украины Александр ГОРГАН.

"Символично, что это произошло во Всемирный день донора крови. Для тех, кто хочет сдать кровь, можно обратиться по телефонному номеру 524-97-73, и квалифицированные специалисты контакт-центра "Звонковый дом" этому человеку помогут стать бесплатным донором", - сказал А.ГОРГАН.

По его словам, информационный центр создан в рамках программы пропаганды донорства крови "Сдай кровь - спаси жизнь", которую Ассоциация молодых доноров Украины осуществляет с 2006 года.

Таким образом, по словам директора контакт-центра "Звонковый дом" Константина КИРИЧЕНКО, с помощью "Горячей линии крови" будет создаваться база доноров крови и тех, кому кровь нужна. "В сущности, мы говорим о том, что будет собрана база доноров, в которой четко структурированы возраст доноров, их группа крови и тому подобное", - уточнил он.

В свою очередь, специалист по вопросам донорства крови Ассоциации молодых доноров Украины Ирина ИВАЩИШИН сообщила, что за время деятельности программы пропаганды бесплатного донорства крови в базу доноров внесено 763 человека. "Через нашу программу с 2006 года прошло 284 ребенка. Это много, хотя мы оказываем помощь всем, кто обращается за донорской кровью", - подчеркнула она.

Врач-трансфузиолог, заведующий отделом производственной и клинической трансфузиологии Киевского городского центра крови Александр СЕРГИЕНКО отметил, что поддерживает внедрение в Украине бесплатного донорства. "К сожалению, такая ситуация, когда существует платное донорство, сопровождается как раз тем, что качество донорской крови, ее компонентов значительно ухудшается", - отметил врач.

По его словам, количество донорской крови в Украине катастрофически мало. "ВОЗ рекомендует 12-15 мл консервированной крови на тысячу населения, а в Украине в среднем этот показатель достигает лишь 9 мл", - уточнил А.СЕРГИЕНКО.

Справка УНИАН. Ежегодно 14 июня отмечается Всемирный день донора крови. В этот день неправительственные организации проводят мероприятия с целью пропаганды донорства, а также выражают благодарность донорам крови, которые добровольно и безвозмездно дарят свою кровь для спасения жизни других людей.