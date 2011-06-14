Начальником управления здравоохранения Киева стал Мохорев

Начальником столичного Главного управления здравоохранения назначен бывший заместитель начальника этого же управления Виталий МОХОРЕВ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время расширенной коллегии КГГА сообщил председатель Киевской горгосадминистрации Александр ПОПОВ.

По его словам, такое назначение связано с тем, что бывший начальник ГУ здравоохранения Раиса МОИСЕЕНКО назначена на должность заместителя министра здравоохранения Украины.