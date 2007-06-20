Екатерина Ющенко предложила сотрудничество Винницкому медуниверситету

Председатель наблюдательного совета Международного благотворительного фонда «Украина-3000», супруга Президента Украины Екатерина ЮЩЕНКО предложила Винницкому медицинскому университету стать учебной и методологической базой для подготовки врачей и медперсонала для проекта «Детская больница будущего».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Е.ЮЩЕНКО сказала во время рабочей поездки в Винницу на встрече со студентами и педагогами Винницкого национального медицинского университета им. Н.И.Пирогова.

«Надеюсь, что за время строительства больницы мы сможем наладить сотрудничество с вашим университетом, который станет учебной и методологической базой для подготовки врачей и медицинского персонала», - отметила она.

Е.ЮЩЕНКО также сообщила, что «Детской больнице будущего» будут нужны «и лучшие врачи, и лучший медицинский персонал». «Уже сегодня мы думаем над тем, кто будет работать в этой больнице – «Детской больнице будущего», - добавила она.

Справка УНИАН. Винницкий национальный медицинский университет основан в 1921 году. В 1960 году ему было присвоено имя Н.И.Пирогова. С 1994 года заведение аттестовано и аккредитовано по четвертому уровню аккредитации, ему присвоен статус университета. С 2002 года он получил статус национального.

В университете работают 6 факультетов и 12 научных школ. Профессорско-преподавательский состав насчитывает около 650 человек.