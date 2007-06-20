В Украине будет создан Институт генетической и регенеративной медицины

Кабинет Министров Украины на заседании принял распоряжение о создании в Украине Института генетической и регенеративной медицины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Дмитрий ТАБАЧНИК журналистам на брифинге.

По словам Д.ТАБАЧНИКА, институт, который будет создан Академией медицинских наук, должен стать ведущим научным учреждением по проблемам разработки и использования новейших генных и клеточных технологий для лечения тяжелых болезней. «Украина на постсоветском пространстве и в Европе выступает пионером в использовании этих методов лечения», - подчеркнул Д.ТАБАЧНИК.