Аннулировали 140 лицензий за реализацию алкоголя несовершеннолетним

В январе-апреле текущего года Государственная налоговая администрация Украины аннулировала 140 лицензий за реализацию алкогольных напитков и табачных изделий несовершеннолетним.

Об этом говорится в сообщении ГНАУ.

Кроме того, по информации налоговиков, аннулированы 27 лицензий на производство спиртов; 9 лицензий на производство алкогольных напитков и 36 лицензий на право оптовой торговли алкогольными напитками и табачными изделиями

В целом на протяжении января-апреля 2011 года по заявлениям субъектов ведения хозяйства и за неуплату очередных платежей в бюджет аннулированы 5 тыс. 940 лицензий на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями.

В ГНА сообщили, что по состоянию на 1 января 2011 года в Украине осуществляли хозяйственную деятельность в сфере производства и обращения спирта, алкогольных напитков и табачных изделий 192 тыс. 854 субъекта ведения хозяйства. Большинство лицензий (190 тыс. 348) выдано на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями.