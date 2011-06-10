На выходные в Украине - дожди и грозы

Завтра в Украине ожидаются кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в южной части, центральных, а ночью и в прикаратских областях местами сильные ливни.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 20°, днем 23-28°, в западных областях 17-22°; на высокогорье Карпат и в горах Крыма ночью 7-12°, днем 12-17°.

В Киевской области в субботу ожидаются кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 23-28°. В Киеве температура ночью 14-16°, днем 25-27°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 21-24°, в районе Одессы 15°, Феодосии 17°; в Днепре возле Киева 24°.