Кабмин утвердил платные услуги, которые предоставляет Минздрав

Министерство здравоохранения Украины будет предоставлять три платные административные услуги.

Об этом говорится в постановлении «Об утверждении Перечня платных административных услуг, которые предоставляются Министерством здравоохранения, и размере платы за их предоставление», принятого Кабинетом министров Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава.

Услуги будут касаться выдачи, переоформления лицензий и выдачи копии и дубликата лицензий.

Первая услуга касается лицензий на медицинскую практику, вторая - лицензий на переработку донорской крови и ее компонентов, третья - регистрации (перерегистрации) с выдачей удостоверения лекарственных средств, диагностических средств, простых или сложных (галеновых) препаратов из растительного лечебного сырья.

Кроме того, правительство одобрило проект постановления о платной административной услуге, которая предоставляется Государственной инспекцией по контролю качества лекарственных средств Минздрава и размер платы за ее предоставление. Это касается лицензирования производства лекарственных средств, оптовой, розничной торговли лекарственными средствами.