Людей с полезными привычками в Украине стало больше

Стали известны первые итоги уникального социального эксперимента «21 день обновления». Его цель – убедить украинцев, что формировать полезные привычки – легко, отказаться от вредных – тяжело, но возможно!

В мае 2011 года на старте социального интернет-проекта «21 день обновления», инициированного производителями минеральной воды «Моршинская», сборная добровольцев (журналисты, телевизионщики, блоггеры, музыканты) задалась целью измениться к лучшему – обзавестись новыми полезными привычками. Ведь психологи утверждают - повторяя действие день за днем 21 день, мы закрепляем его в сознании, формируем привычку – и действие становится привычным, легким и приятным. Кто-то решил за 21 день приучить себя вставать рано и начинать день с пробежки. Кто-то – ежедневно заниматься спортом и отказаться от ночного обжорства.

Большинство участников согласились экспериментировать на себе из любопытства, остальные - от безысходности: «Нет времени на свое здоровье, может хоть благодаря участию в проекте будет стимул что-то изменить». Примечательно, что справиться с этой непростой задачей решились люди тех профессий, рабочий график которых просто не оставлял времени на здоровый образ жизни. Медики-эксперты проекта «21 день обновления» изучили стиль жизни современных трудоголиков, работников офисно-умственного труда и предложили для начала опробовать самое простое решение, которое всегда под рукой.

- «Все! С завтрашнего дня начинаю новую жизнь!». У большинства из нас эта фраза вызывает улыбку, ведь мало кому удается сдержать подобное обещание, – говорит врач-диетолог и реабилитолог Борис Скачко, - Особенно, если сразу ставится сверхзадача – например, пробегать по утрам по 10 км. Мы порекомендовали участникам эксперимента по формированию полезных привычек начать изменения плавно. Например, со здоровой привычки пить свою суточную норму воды.

- Проблема в том, что все об этом знают, но забывают! – поддерживает коллегу профессор Одесской национальной академии пищевых технологий Татьяна Стриколенко, - Без еды мы можем прожить около 40 дней - и при этом кушаем не менее 3-х раз в день. Без воды сможем прожить не более 4-х дней, а сколько ее пьем в течение дня? А ведь достаточное употребление воды и правильный питьевой режим может решить такие проблемы, как лишний вес, вялое самочувствие, сухость кожи, нервозность, рассеянность и многое другое.

Чтобы вода подходила каждому и приносила только пользу, эксперты порекомендовали остановиться на «Моршинской». Так как эту воду, благодаря природному происхождению и составу, наш организм воспринимает наиболее естественно.

Согласно опросу в конце эксперимента половина участников отметила повышение работоспособности. У трети улучшилось состояние кожи, а некоторым участникам в результате перехода на правильный питьевой режим удалось похудеть. Были и те, кто решил проверить, действительно ли дело в воде. «Когда я на 22-й и 23-й день не выпил свои привычные 1,5-2 литра воды, почувствовал себя вялым и разбитым. Все-таки вода работает. Главное – пить свою норму! - говорит участник проекта Алексей Сысоев, зам.главного редактора популярной газеты. - Через три недели эксперимента позитивные перемены заметили все! Скепсис растворился той самой природной водой. Я за это время привык каждый вечер заниматься спортом и выпивать 1,5-2 литра воды. А еще – похудел на 3 кило. Вначале выпивать столько воды за день и таскать гантели после работы было тяжело. Но теперь без этого уже не могу. Отличное самочувствие стоит этих усилий».

Принять участие в интернет-проекте по формированию полезных привычек по-прежнему может каждый. Для этого выбирайте, какую здоровую привычку хотите сформировать, повторяйте это действие 21 день ежедневно. А еще – пейте воду. О том, как, когда и сколько – узнавайте на сайте www.21day.tochka.net. Здесь же можно получить on-line консультацию экспертов. И ведите блог изменений! Как подметили многие участники – это дисциплинирует и помогает наладить связь с единомышленниками, ведь с их поддержкой изменяться и легче, и веселее. Присоединяйтесь!