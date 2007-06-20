Бельгийские ученые обнаружили «ген глухоты»

Исследователи из университета Антверпена обнаружили ген, мутации которого связаны с повышенным риском развития тугоухости. По мнению ученых, данный ген является важным, хотя и далеко не единственным фактором развития отосклероза – заболевания, поражающего каждого 250-го взрослого европейца.

Отосклероз – разрастание костной ткани среднего уха и лабиринта, которое приводит к потере подвижности одной из трех костей среднего уха и прогрессирующей тугоухости.

Считается, что отосклероз обусловлен комбинацией генетических факторов и факторов внешней среды, однако до последнего времени мутации, связанные с риском этого заболевания, обнаружить не удавалось .

Сотрудники Университета Антверпена сосредоточили свое внимание на гене под названием TGBF1. Кодируемый им протеин участвует в формировании органа слуха в эмбриональный период. При сравнении группы из 630 больных жителей Нидерландов и Бельгии с такой же группой здоровых добровольцев выяснились, что у пациентов с отосклерозом значительно чаще встречаются однонуклеотидные мутации TGBF1. Аналогичные результаты были получены и в ходе второго исследования на территории Франции. Кроме того, ученые установили, что у здоровых людей почти в три раза чаще (7 % против 2%) встречается определенный вариант TGBF1, который, напротив, по-видимому снижает риск потери слуха.

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