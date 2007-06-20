Каракурты наступают: 4 пострадавших в Херсонской области

В селе Збурьевка Голопристанского района Херсонской области во время работы на огороде от укуса ядовитого паука каракурта пострадала 54-летняя женщина.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций областной государственной администрации, пострадавшая сейчас находится в областной больнице в состоянии средней тяжести.

По данным первого заместителя главного врача Херсонской областной СЭС Анатолия КОВАЛЯ, это уже четвертый случай в этом году укуса каракурта в области. В частности, это уже второй случай в Голопристанском районе, также по одному разу нападал на людей каракурт в Горностаевском районе и в Херсоне.

По словам А.КОВАЛЯ, пока фиксируется небольшая активность этих пауков. В прошлом году от укусов каракуртов пострадали 30 жителей области, среди которых трое детей. Смертельные случаи среди пострадавших от укусов пауков в 2006 году не зафиксированы.