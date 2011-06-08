По факту вспышки холеры возбудят уголовное дело

Мариупольская межрайонная природоохранная прокуратура собрала материалы о вспышке холеры в городе и передала их органам милиции для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Донецкой области Яна СОБОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, все инциденты, которые связаны с медицинскими вопросами, рассматриваются милицией.

Я.СОБОЛЕВСКАЯ отметила, что «Мариупольской межрайонной природоохранной прокуратурой были собраны все материалы по данному инциденту и в порядке ст. 97 Уголовно-процессуального кодекса Украины, переданы органам милиции для решения вопроса о возбуждении уголовного дела».

Как сообщал УНИАН, в Донецкой области зарегистрировано уже 16 случаев заболевания холерой, из них в Мариуполе – 15. Один случай заболевания холерой зарегистрирован в поселке Калинино Волновахского района.