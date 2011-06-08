Помогите спасти Диму!

11-летнему Дмитрию нужна срочная помощь. Диагноз мальчика - орофарингеальний кандидоз и вторичный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз (на фоне ВИЧ-инфекции). Практически это означает, что брюшная полость, желудок и кишечник ребенка покрыты грибковыми образованиями. Врачи оценивают его состояние, как "между жизнью и смертью".

Дмитрию срочно требуется лечение препаратом "Кансидас". Для лечения нужно 14 ампул по 50 мл. Одна ампула стоит 3135 гривен. У опекунов ребенка таких денег нет и взять их негде.

Призываем всех, кто может помочь деньгами или препаратом "Кансидас"!

С 6 лет, после смерти родителей, Дима живет с дедушкой и бабушкой. Дедушка тяжело болеет, находится в лежачем состоянии. Семья еле сводит концы с концами, потому что живет на две мизерные пенсии. Бабушка заботится

о двух больных.

Мальчик очень любил складывать пазлы с пейзажами, волками, природой и машинами. Очень любил гонять на велосипеде, ходить с ребятами на рыбалку, но к сожалению сегодня он этого делать не может. Смотрит на игрушки, а сил нет играть ...

ПОМОГИТЕ!

Контакты социального работника

Киевского отделения ВБО "Сеть Людей, живущих с ВИЧ"

Мех Юлия

044-566-96-73

м. т. 067-919-30-82