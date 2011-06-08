В украинских поездах таки нельзя курить

ГП «Донецкая железная дорога» выиграло суд второй инстанции о запрете курения в поездах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ДЖД, Апелляционный суд Донецкой области, рассмотрев в открытом судебном заседании иск Игоря МАРУСЕНКО о защите прав потребителя и возмещении морального вреда, вынес решение отказать в удовлетворении исковых требований в полном объеме. Как отмечают на ДЖД, таким образом была подтверждена правомерность действий железнодорожников, которые, согласно закону, запретили пассажиру курить в поезде.

Согласно сообщению, данное решение может быть обжаловано в Высшем специализированном суде Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел в течение десяти дней с момента его вынесения.

Напомним, И.МАРУСЕНКО обратился в Горняцкий районный суд г. Макеевки с исковым заявлением к ГП «Донецкая железная дорога» о защите прав потребителей и возмещении морального ущерба в сумме 3000 грн. в связи с запретом курить в вагонах поезда, ссылаясь на то, что ответчик нарушил его конституционные права как свободного гражданина Украины. 11 апреля 2011 Горняцкий районный суд г. Макеевки, рассмотрев в открытом судебном заседании иск И.МАРУСЕНКО, вынес решение отказать в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Справка УНИАН. С июля 2009 года курить в украинских поездах запрещено полностью - вступил в силу закон о запрете курения в общественных местах, а именно ч. 3 ст. 13 Закона Украины «О мерах по предупреждению и уменьшению потребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения».