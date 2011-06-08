Назначен первый заместитель министра здравоохранения

Раиса Моисеенко

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом назначил Раису МОИСЕЕНКО первым заместителем министра здравоохранения Украины. Соответствующий указ размещен на официальном сайте Президента. Другим указом В.ЯНУКОВИЧ освободил Сергея КОПЫТОВА от должности заместителя министра здравоохранения Украины. Также Президент назначил Александра СЕНЯ заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter