Во время акции «Сердце к сердцу» собрано 140 тыс грн

Тернопольские волонтеры во время всеукраинской благотворительной акции «Сердце к сердцу» собрали 140 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила во время пресс-конференции начальник управления по делам семьи и молодежи облгосадминистрации Наталья НАЙЧУК.

По ее словам, нынешняя акция была направлена на помощь детям, больных сахарным диабетом.

«Соответственно, за собранные средства будут приобретены инсулиновые помпы (устройство для автоматического постоянного подкожного введения инсулина – УНИАН), которые будут переданы областной детской больнице. Лечение детей при помощи приобретенного за благотворительные средства оборудования осуществляется бесплатно», – заверила Н.НАЙЧУК.

По ее данным, в этом году волонтерами стали 673 молодых людей – ученики школ, студенты, члены молодежных и детских общественных организаций. Сбор средств проводился с 1 по 15 мая.