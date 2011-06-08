Янукович заявляет, что ситуация с распространением ВИЧ/СПИД в Украине сложная - обращение к Генассамблее ООН

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что ситуация с распространением ВИЧ/СПИД в Украине остается сложной.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом говорится в обращении В.ЯНУКОВИЧА к Генеральной Ассамблее ООН.

«Ситуация с распространением болезни остается тревожной и сложной. Сохраняется тенденция к увеличению количества ВИЧ-инфицированных и больных СПИД», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время он отметил, что в борьбе с эпидемией ВИЧ/СПИД в Украине есть первые обнадеживающие сдвиги: если 5 лет назад наша страна занимала первое место в Восточноевропейском регионе относительно темпов распространения ВИЧ-инфекции, то на сегодня она уже опустилась на 4-ю ступеньку по этому показателю.

По словам Президента, успехам на пути преодоления эпидемии ВИЧ/СПИД Украина во многом благодарна донорам, их преданности и выполнению обязательств, в первую очередь, перед Глобальным фондом борьбы со СПИД, туберкулезом и малярией. «Согласитесь, за годы своего существования Глобальный фонд стал беспрецедентно эффективным инструментом предоставления постоянной помощи, ориентированной на высокие результаты», - добавил он.

В.ЯНУКОВИЧ поблагодарил всех доноров, которые оказывают помощь Украине и остаются надежными международными партнерами в рамках реагирования на эпидемию ВИЧ/СПИД.

Кроме того, Президент назвал значительным достижениям профилактику передачи ВИЧ от матери к ребенку. Это направление признано приоритетом национального противодействия СПИД.

«Мы уверены, что для успешного противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Украине нужна дальнейшая концентрация усилий государства и всего общества, эффективное партнерство с ООН, двусторонними донорами, другими организациями», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, Украина поддерживает новую стратегию ЮНЕЙДС до 2015 года «Стремление к нулю», глобальный план «Обратный отсчет к нулю» относительно недопущения новых случаев ВИЧ-инфекции среди детей до 2015 года с сохранением жизни матерей, а также новую Политическую декларацию Заседания высокого уровня.