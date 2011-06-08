В Киеве будет создан городской детский диагностический центр

Председатель КГГА Александр ПОПОВ подписал распоряжение о создании Киевского городского детского диагностического центра по адресу: ул. Урловская, 13.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, согласно уставу новосозданного учреждения, основная деятельность центра – широкая медицинская практика: детская гастроэнтерология, эндокринология, иммунология, неврология, травматология, стоматология, офтальмология, хирургия, психиатрия, диагностика и т. п.

Среди других задач учреждения – предоставление качественных, своевременных лечебно-диагностических медицинских услуг детскому населению, проведение комплексного клинико-инструментального и лабораторного обследования детей, разработка и внедрение в практическую деятельность современных прогрессивных диагностических методов и технологий, осуществление научно-исследовательской работы и многое другое.