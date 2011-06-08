Через Украину хотели провезти 10 тонн радиоактивных товаров

Сотрудники Государственной экологической инспекции в пункте пропуска в Староказачьем Белгород-Днестровский район Одесской области задержали грузовик марки «Вольво», который незаконно перевозил радиоактивный груз массой в 9,5 тонн.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

При проведении радиологического контроля груза – товаров народного потребления – установлено, что мощность эквивалентной дозы гамма-излучения превысила допустимые нормы более чем в 7 раз и составляла 2,12 мкР/час.

Компетентными органами устанавливаются виновники несанкционированного транзита опасного груза, к которым будут применены предусмотренные законом меры реагирования.