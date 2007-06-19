На Волыни юноша спас двух школьниц, которые тонули в пруду
17:11, 19 июня 2007Страна
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Третью девочку спасти не успел
На Волыни юноша смог спасти двух тринадцатилетних девочек, которые тонули в пруду.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МЧС в Волынской области, житель села Кременец Рожищенского района Олег ЧУБ, проезжая на велосипеде мимо пруда, услышал крики о помощи. Подъехав к водоему он увидел, что там тонут три девочки. Не раздумывая, парень бросился в воду и спас двоих. К сожалению, третью девочку он не успел спасти, когда выносил ее из воды она была уже мертва.
На сегодня спасенные дети находятся в Рожищенской райбольнице и их здоровью ничего не угрожает.
В целом по данным ГУ МЧС Волыни с начала года в области на воде погибли 34 человека, из них 4 - дети.
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