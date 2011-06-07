В Украине треть населения имеет повышенное давление

В Украине треть взрослого населения имеет повышенное артериальное давление (АД).

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил руководитель отделения симптоматических артериальных гипертензий Института кардиологии им. Стражеско АМН Украины Юрий СИРЕНКО.

По его словам, эффективное лечение больных с артериальной гипертензией (АГ) - очень сложная проблема. «В нашей стране около 12 миллионов человек имеют повышенное АД, в то же время контролируется это заболевание только у 14% больных. Недостаточное лечение артериальной гипертензии не является особенностью только нашего населения. Опыт стран, где уже давно работают национальные программы по артериальной гипертензии, свидетельствует, что от 66 до 95% больных с артериальной гипертензией лечатся плохо, не достигая необходимого снижения АД», - сказал Ю.СИРЕНКО. При этом он подчеркнул, что, в частности, в Европе эффективно лечатся только от 6 до 23% пациентов, а самые высокие показатели в США - там эффективно лечат 27,4% больных с АГ.

Профессор отметил, что особые проблемы наблюдаются в лечении артериальной гипертензии в сельской местности. «В сельской популяции нашей страны знают о наличии артериальной гипертензии 68% человек - 56% мужчин и 87% женщин. А гипотензивные препараты принимают только 38% больных - 23% мужчин и 56% женщин, а эффективность лечения - всего 8% (3% среди мужчин и 15% женщин)», - отметил профессор Ю.СИРЕНКО.

Остановившись на вопросах терапии, профессор отметил, что препараты, которые назначает врач, должны подбираться на основе доказательной медицины, хорошо переноситься пациентом и иметь удобный режим дозирования. «Если через назначенную терапию ухудшается качество жизни и нет чувства удовлетворенности терапией, то польза такого лечения существенно снижается, и, наоборот, качество жизни мотивирует больных к принятию препаратов. Иногда люди с артериальной гипертензией не считают нужным постоянно принимать гипотензивные средства. Чаще всего прекращают лечение пациенты с АГ, у которых болезнь обнаружена впервые», - отметил Ю.СИРЕНКО.

Эксперт отметил, что механизм основного эффекта ангиогипертензивной терапии - это снижение артериального давления, поэтому «порядок препаратов не суть важно - все препараты снижают уровень АД одинаково». «Влияние на конкретный специфический результат и эффективность препаратов абсолютно одинакова. И еще один важный момент. Мы не можем и не знаем, как предусмотреть тот или другой тип сердечно-сосудистого осложнения, которое может возникнуть у такого пациента завтра или послезавтра, и потому мы снижаем давление, используя этот универсальный механизм», - отметил профессор.

Он отметил, что обычно причины невысокой эффективности лечения кроются в назначении монотерапии или низкой расположенности пациентов к лечению при необходимости использования нескольких препаратов. «Наши исследования свидетельствуют, что 72% пациентов высокого риска за 5 лет изменили лечение. Часто причиной изменения были назначения других врачей - 34%, финансовые проблемы - 33%, а побочные реакции при применении гипотензивных средств стали причиной изменения лечения всего у 10%», - отметил Ю.СИРЕНКО.

Профессор подчеркнул, что повышение расположенности к гипотензивной терапии - один из самых реальных способов повышения ее эффективности. По его мнению, повысить расположенность к терапии у больных с АГ могут несколько факторов, в первую очередь, это упрощение режима приема препаратов, выяснение причин предыдущих неудач, переход к режиму приема препаратов раз в сутки, избежание частых изменений в режиме лечения.

«Удачный начальный выбор гипотензивной терапии часто имеет определяющую роль в благосклонности пациента. Предусмотреть индивидуальный ответ на лечение у каждого конкретного больного очень сложно. Учитывая, что гипотензивные препараты полностью проявляют свой потенциал в среднем через месяц, подбор терапии может растянуться на длительное время. Это негативно отражается на расположенности пациентов к лечению», - сказал Ю.СИРЕНКО.