На завтра прогнозируют кратковременные дожди и град

На завтра в западных областях Украины синоптики прогнозируют кратковременные дожди и град.

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 8 июня переменная облачность. Без осадков, лишь ночью на крайней западе, днем в большинстве западных областей кратковременный дождь, гроза, местами град и шквалы 15-20 м/с. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 20°, днем 27-32°; в горных районах ночью 7-12°, днем 15-20°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 27-32°.

В столице переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 16-18°, днем около 30°.

7 июня температура воды в Черном и Азовском морях 20-25°; в Днепре возле Киева 23°.