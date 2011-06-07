Фонд Пинчука выделит 100 млн на «Новую жизнь»

Фонд Виктора Пинчука стал партнером национального проекта «Новая жизнь - новое качество охраны материнства и детства», который предусматривает открытие перинатальных центров во всех областях Украины.

Об этом на презентации проекта «Новая жизнь» заявил учредитель Фонда, украинский бизнесмен и общественный деятель Виктор ПИНЧУК, сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда.

В рамках этого партнерства Фонд Пинчука оснастит современным оборудованием отделения интенсивной терапии новорожденных во всех 27 перинатальных центрах, предусмотренных проектом. Для этой цели Фонд выделит 100 млн. грн., сообщил В.ПИНЧУК.

Говоря о программе своего Фонда «Колыбели надежды», которая реализуется с 2006 года, В.ПИНЧУК назвал ее «наиболее удачной своей инвестицией». В рамках этой программы в 22 городах Украины были открыты отделения интенсивной терапии, оборудованные самым современным медицинским оборудованием для выхаживания новорожденных. Благодаря деятельности центров врачам удалось спасти жизнь более 8 тыс. младенцев.

При этом В.ПИНЧУК подчеркнул, что «проект «Новая жизнь» попадает, что называется, «в десятку». Это мощный рычаг, который позволит существенно снизить уровень детской смертности в Украине. И поэтому решение объединить усилия в этом проекте было для нас естественным. Мы предложили Президенту Украины в рамках проекта «Новая жизнь» оборудовать отделения интенсивной терапии новорожденных. Президент принял наше предложение. И я рад, что сегодня мы переходим в активную фазу реализации проекта».

Национальный проект «Новая жизнь. Новое качество охраны материнства и детства» был инициирован Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ как приоритетное направление в охране материнства и детства и реализуется под его патронатом.

Целью проекта является обеспечение населения доступной высококвалифицированной медицинской помощью, комфортными условиями рождения и выхаживания детей путем создания сети региональных перинатальных центров.