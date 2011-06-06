В холерном госпитале Мариуполя продолжают лечение 16 лиц

По состоянию на 7.30 6 июня в г. Мариуполе продолжают лечение 16 лиц, двое из которых являются носителями возбудителя холеры без симптомов болезни. Больные получают лечение в холерном госпитале. Состояние их здоровья стабильное, отмечается положительная динамика.

Об этом сказал главный Государственный санитарный врач Украины Сергей РЫЖЕНКО, сообщили УНИАН в Государственной санэпидемслужбе Украины.

По словам С.РЫЖЕНКО, новых случаев заболевания холерой не зарегистрировано.

По данным Госсанэпидслужбы, на холеру отобрано свыше двух тысяч образцов питьевой воды, морской воды, воды открытых водоемов, пищевых продуктов, в т.ч. рыбы и морепродуктов.

С.РЫЖЕНКО отметил, что такое количество исследований является оправданным, в пробах рыбы (селява) и стоковой воды, уже выделяется холерный вибрион О1 серогруппы, биовар Эль-Тор, серовар Огава, который может быть причиной заболевания людей.

Председатель Госсанэпидслужбы поблагодарил врачей-бактериологов за выявление возбудителя опасной инфекции и добавил, что эту кропотливую работу можно сравнить с поиском иглы в стогу сена. «Зная источник возбудителя можно более точно направить противоэпидемические мероприятия», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по данным эпидемиологического расследования, заражение больных произошло преимущественно при обработке свежевыловленной рыбы в местах несанкционированного сброса стоковых вод в неканализированной части Мариуполя или при потреблении изготовленных из нее блюд дома в условиях нарушения санитарно-гигиенических требований и технологии приготовления.