Украина - лидер по уровню смертности в Европе

Для Украины нет сегодня более важного вопроса, чем преодоление демографического кризиса, который длится уже 20 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила народный депутат Украины от Партии регионов, руководитель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева на презентации Национального проекта «Новая жизнь – новое качество охраны материнства и детства» 6 июня 2011 года.

«По уровню смертности Украина стала лидером в Европе. За последние полтора десятилетия уровень рождаемости снизился почти вдвое и не обеспечивает наличие природного воспроизведения населения. Сегодня в Украине ежечасно умирает 86 человек, а рождается только 52. Каждые 100-е роды заканчиваются смертью новорожденного» - заявила Т.Бахтеева.

По словам политика, если в 1990 году в возрастной категории до 14 лет было более 11 млн. детей, то в 2010 году их количество составило всего 6,5 млн.

«Правительство Украины в этом году выделило более 400 млн. грн. регионам Украины на закупку современного высокотехнологического медицинского оборудования. И я уверена, что в первую очередь на эти средства необходимо закупить оборудование для неонатальных и родильных отделений» - подчеркнула народный депутат.

На протяжении последних пяти лет комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения борется за увеличение финансирования программы «Репродуктивное здоровье нации на период до 2015 года», поскольку во многих роддомах, акушерских и педиатрических (неонатальных) стационарах не хватает необходимого оборудования, существует проблема и с оказанием экстренной медицинской помощи новорожденным. Татьяна Бахтеева уверена: все это негативно влияет на показатель материнской смертности.

«В 2010 году по акушерским причинам умерло 74 женщины. Кроме того, в Украине очень тяжелая ситуация и с младенческой смертностью. За минувший год у нас умерло 4 тыс. 564 ребенка в возрасте до 1 года» - заявила Бахтеева.

Политик акцентировала внимание на том, что Президент Украины Виктор Федорович Янукович неоднократно подчеркивал: все перинатальные в Украине центры должны быть обеспечены самым современным оборудованием. Поэтому в рамках Национального проекта «Новая жизнь – новое качество охраны материнства и детства» планируется открыть в каждом регионе перинатальные центры.

Чтобы повысить доступность специализированной помощи роженицам и одновременно поднять оказание перинатальной помощи на качественно новый уровень, Бахтеева предложила объединить родильные дома и отделения, в которых ежегодно проводится меньше чем 400 родов и оснащать их согласно всем современным требованиям.

Парламентарий отметила, что впервые за много лет в 2010 году в системе предоставления специализированной медицинской помощи детям удалость достигнуть существенных результатов: открыт Центр детской токсикологии, интенсивной и эфферентной терапии в составе "ОХМАТДЕТ", отделение детской онкологии в составе Волынской областной детской больницы, детскую областную больницу в г. Черкассах, где ее не было с 1989 года.

«Проблемы детей, их права и интересы при новой власти – это предмет постоянной заботы и кропотливой каждодневной работы региональных органов исполнительной власти, министерств и ведомств. Создание перинатальных центров, оснащённых современным медицинским оборудованием и применяющих современные перинатальные технологии, позволит ежегодно спасать сотни и тысячи жизней матерей и новорожденных» - подытожила Бахтеева.