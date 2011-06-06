Завтра в Украине будет очень жарко

7 июня в Украине, по прогнозам синоптиков, осадков не ожидается. Только в Закарпатье и в Карпатах местами ожидается кратковременный дождь, гроза.

Об этом УНИАН сообщили Украинском гидрометцентре.

Ветер на протяжении суток будет преобладать восточный и юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°, в Закарпатье и побережье морей до 20°, днем 26-31°; в горных районах ночью 9-14°, днем 16-21°.

В Киеве и области - без осадков. Температура ночью по области 11-16°, днем 26-31°. По г. Киеву температура ночью 14-16°, днем 28-30°.

6 июня температура воды в Черном и Азовском морях 19-24°; в Днепре возле Киева 22°.