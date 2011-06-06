Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды лекарств

Таможенники возбудили уголовное дело по факту контрабанды лекарственных средств на общую сумму более 7 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, около 230 тысяч упаковок самых разнообразных лекарственных средств поступили от известного немецкого производителя фармацевтической продукции в адрес украинского предприятия и были заявлены к таможенному оформлению.

При заявленной украинской таможне стоимости лекарственных средств на сумму более 8 млн. грн. настоящая стоимость оказалась ниже – около 7 млн. грн.

Как выяснилось в ходе проведенной таможенниками проверки, немецкая сторона предоставляет украинскому предприятию достаточно существенные скидки при покупке значительной партии лекарств. В данном случае при закупке этой партии лекарственных средств украинским предприятием была получена скидка в размере 1 млн. грн. Данный факт был скрыт от таможни путем подделки документов.

Поскольку украинское законодательство освобождает от налогообложения операции по ввозу в Украину лекарственных средств, которые занесены в Государственный реестр, отечественное предприятие намеренно завысило стоимость лекарств.

Подобная махинация позволяет уменьшить размер уплаченных в Украине налогов во время последующей финансово-хозяйственной деятельности предприятия и выводить за границу значительные средства, говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 (контрабанда) и ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины.